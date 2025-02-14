Украсил лацкан брошью: Роберт Паттинсон появился на премьере фильма "Микки 17"

Британский актер Роберт Паттинсон вышел на красную дорожку в Лондоне в день премьеры фильма "Микки 17", в котором он сыграл главную роль. На этом мероприятии он появился в стильном костюме необычного дизайна и темно-синего цвета.

Пиджак Роберт носил на голое тело, а классический английский лацкан украсил брошью. Также костюм включал широкие брюки со стрелками. Также образ актера включал довольно необычные черные туфли с имитацией бантов на мысе.

Роберт Паттинсон / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Паттинсон также пообщался с журналистами и рассказал несколько интересных новый подробностей своей жизни. Во-первых, актер заговорил о своей дочери, которую родила Сьюки Уотерхаус, он сказал: "Если бы кто-то сказал мне, что я умру через неделю, я бы подумал: "Что? Я хочу провести больше времени со своим ребенком", - сказал он BBC News, а затем рассмеялся: "Это очень глубокий ответ".

Во-вторых, актер заговорил о второй части "Бэтмена". Актер признался, что съемки еще не начались: "Мы еще не снимали", - признался Паттинсон, добавив, что съемки начнутся в конце года. - "Кажется, разговоры о сценарии были так давно, потому что COVID просто стер три года нашей жизни. Пока не могу рассказать деталей, но это круто, это будет очень круто".

Роберт Паттинсон / Фото: Associated Press

А пока Роберт готовился к этому мероприятию в Лондоне, его возлюбленная Сьюки демонстрировала наряды на Недели моды в Нью-Йорке. Певица посетила показ бренда Michael Kors.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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