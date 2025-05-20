Украсил пиджак особой розой: Дэвид Бекхэм посетил выставку цветов и встретился с королем

Дэвид Бекхэм, король Чарльз, королева Камилла / © Associated Press

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На этом мероприятии он появился впервые, но и не удивительно, ведь после завершения спортивной карьеры серьезно увлекся садоводством и ведением домашнего хозяйства.

Во время выставки Бекхэм встретился с королем Чарльзом и его супругой королевой Камиллой, которые тоже присутствовали на этом мероприятии. Однако внимание многи[привлек аксессуар бывшего спортсмена — Дэвид украсил свой пиджак особой полосатой розой — это был милый поклон королевской семье.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Getty Images

Этот цветок называется The King’s Rose, а вывела его компания David Austin, которая на протяжении уже 60-ти лет занимается выращиванием и разведением роз. Мероприятие он посетила, поскольку стал послом Фонда короля, который в этом году отмечает свою 35-ю годовщину.

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Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Роза была названа в честь Его Величества Короля и создана в сотрудничестве с Фондом Короля. Вдохновение восходит к разговору между Дэвидом Дж. К. Остином (английский селекционер роз, основатель фирмы David Austin Roses) и тогдашним принцем Уэльским на выставке цветов в Челси в 1990-х годах. В коротком обмене мнениями они обнаружили, что оба вырастили одну и ту же историческую розу, Ferdinand Pichard, как первую в своих садах. Это был момент связи, который остался с Дэвидом. Годы спустя, когда расцвела новая роза с похожими полосками, это воспоминание всплыло, поэтому в компании решилиа назвать цветок в честь Его Величества.

«The King’s Rose — это нечто особенное — это наша первая полосатая роза, созданная в сотрудничестве с The King’s Foundation. Роза — дань уважения непреходящим ценностям Его Величества короля Чарльза III через работу фонда, инвестирование в образование, устойчивые методы и возрождение наследия», — говорится в заявлении компании.

По данным компании David Austin Roses, кустовая роза может вырасти до высоты около 4 футов (1,2 м) и «может похвастаться нежными бумажными лепестками с четкими полосками оттенков фуксии и белого». С каждой продажи этого растения компания David Austin подертвует 2,50 фунтов стерлингов в Фонд короля.