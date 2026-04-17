Украсила сумку культовой лошадкой: Энн Хэтэуэй запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй в рамках промотура к фильму «Мать Мария», в котором исполнила главную роль, активно посещает интервью и различные мероприятия, чтобы рекламировать свою работу.

Актрису заметили папарацци в Нью-Йорке, когда она в сопровождении охраны шла к своему автомобилю. Энн надела повседневный ансамбль, который включал черный укороченный жакет и широкие джинсы с необработанными штанинами. В руке актриса несла черную сумку от Hermes, которая сочеталась с ее черными туфлями на каблуке и с очками.

Однако акцентом лука актрисы стала совсем маленькая деталь — украшение на ее сумке — лошадка из кожи. Этот брелок называется Hermes Rodeo и он является одной из узнаваемых вещей этого известного бренда.

Брелок официально появился примерно в 2005 году. Это мягкий кожаный конь с гривой, хвостом и седлом, сделанный вручную из нежной кожи. Сначала это был малозаметный аксессуар для ценителей бренда, который обрел большую популярность.

Все потому, что бренд Hermès начал свою историю в 1837 году в Париже как мастерская по изготовлению конной упряжи и аксессуаров для всадников. Поэтому конная тема до сих пор занимает ключевое место для бренда и его символом стала именно лошадь.

Сумка Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Также параллельно Хэтэуэй принимает участие в продвижении фильма «Дьявол носит Prada 2» и недавно провела серию мероприятий посвященных этой картине в Китае, Южной Корее и Японии вместе с коллегой Мерил Стрип.