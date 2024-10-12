Украсила волосы гортензиями: Зои Салдана позировала на красной дорожке в образе от Prada

Зои Салдана продемонстрировала на красной дорожке Лондонского кинофестиваля романтичный образ в оттенках синего цвета. Актриса появилась на мероприятии в нежном и лаконичном шелковом платье от Модного дома Prada.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Это было платье-бюстье с двухслойной юбкой сложного дизайна. Оно подчеркивало ее талию, а сочетала актриса наряд с черными туфлями на каблуках.

Однако главным украшение этого образа стала прическа. Зои решила украсить волосы романтичными синими гортензиями, которые идеально вписали в лук. Ее прическа выглядела необычно и однозначно привлекала внимание.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Также она делала макияж с ярко-розовой помадой на губах и надела бриллиантовые серьги в виде цветов.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На мероприятии она позировала с коллегой по фильму "Эмилия Перес" - актрисой и певицей Селеной Гомес, которая надела рубиновое платье от бренда Oscar de la Renta.

Зои Салдана и Селена Гомес / Фото: Associated Press

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