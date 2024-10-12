Украсила волосы гортензиями: Зои Салдана позировала на красной дорожке в образе от Prada

Актриса посетила премьеру фильма "Эмилия Перес".
Зои Салдана продемонстрировала на красной дорожке Лондонского кинофестиваля романтичный образ в оттенках синего цвета. Актриса появилась на мероприятии в нежном и лаконичном шелковом платье от Модного дома Prada.
Это было платье-бюстье с двухслойной юбкой сложного дизайна. Оно подчеркивало ее талию, а сочетала актриса наряд с черными туфлями на каблуках.
Однако главным украшение этого образа стала прическа. Зои решила украсить волосы романтичными синими гортензиями, которые идеально вписали в лук. Ее прическа выглядела необычно и однозначно привлекала внимание.
Также она делала макияж с ярко-розовой помадой на губах и надела бриллиантовые серьги в виде цветов.
На мероприятии она позировала с коллегой по фильму "Эмилия Перес" - актрисой и певицей Селеной Гомес, которая надела рубиновое платье от бренда Oscar de la Renta.
Читайте также:
- В прозрачном черном костюме: Зои Салдана появилась в провокационном наряде на кинофестивале
- С глубоким V-образным декольте: Зои Салдана в эффектном красном платье пришла на премьеру фильма
- В черном платье и таби на каблуках: Зои Салдана на биеннале в Венеции