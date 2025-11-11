Укрпочта выпустит эксклюзивную марку к премьере фильма "Вартові Різдва

Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися

Реклама

К премьере рождественской комедии "Вартові Різдва", которая состоится 13 ноября, "Укрпошта" выпустит почтовую марку с изображениями персонажей ленты. Ее торжественное погашение состоится во время премьерного показа картины.

Выпуск марки "Вартові Різдва. Каждая мечта должна осуществиться" состоится в рамках проекта "Собственная марка". На почтовой марке можно будет увидеть трех главных героев - Святого Николая, Древнего Духа Зимы и Санту Клауса в сказочных образах. Марки со "Стражами Рождества", а также тематические конверт и открытка будут доступны к покупке с 11 ноября по 31 декабря 2025 года в Почтовом маркете Укрпочты .

В центре сюжета фильма "Вартові Різдва" - трое легендарных волшебников: Святой Миколай(Иван Блиндар), Санта Клаус(Михаил Кукуюк) и Древний Дух Зимы(Станислав Боклан). Они встречаются 24 декабря 2023 года и пытаются цивилизованно решить, кто же должен заниматься зимними праздниками. Но все меняется, когда соперники осуществляют случайное желание девочки Веры(Арина Трегуб), которая в этот момент хочет, чтобы Рождества не существовало. Праздник, со всеми его атрибутами, исчезает из города и из памяти людей, а волшебники теряют магические силы. Теперь они вынуждены объединиться, чтобы

Реклама

Также в фильме сыграли: Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий, Ирина Островская, Кэнди Суперстар, юмористический дуэт "Бампер и Сус" и другие звездные актеры.

Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися

"Мы благодарны Укрпоште за партнерство и доверие к нашей истории. Уверена, что марка с зимними волшебниками станет маленьким символом праздника, который каждый сможет сохранить у себя дома",- прокомментировала Татьяна Шулика, продюсер и соавтор проекта.

"Традиции - это всегда о чем-то знакомом и теплом с детства. Для нас важно поддерживать не только связь между людьми, но и веру в добро. Вместе с 1+1 media мы хотели передать тепло и надежду через простые вещи - фильм и почтовую марку, чтобы обыденное стало сказочным, и украинцы вспомнили, как много света - вокруг и внутри каждого из нас",- говорят в Укрпоште.

Вартові Різдва. Кожна мрія має здійснитися

Команда проекта:

Реклама

Режиссер ленты - Александр Кириенко, продюсеры - Татьяна Шулика, Анна Гончар, Co-продюсеры - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин. Авторы сценария - Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский .

Главный партнер фильма - "Королівський смак", Генеральный партнер - Укрзолото, Официальный партнер - METRO.

Медиапартнеры ленты: Київстар ТБ, телеканалы 1+1 Украиїна и ТЕТ, Viva, ШОТАМ, онлайн-издание "ТиКиїв", Радио "Пʼятниця".

Партнеры ленты: мороженое "Файні льоди", АО "Укрпошта".

Реклама

Напоминаем, что премьера состоится 13 ноября во всех кинотеатрах страны. Дистрибутор фильма - компания B&H Film Distribution.