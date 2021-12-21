Улетела на море: Ирина Шейк похвасталась снимком в бикини

35-летняя модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram новые снимки, и, судя по всему, они были сделаны недавно.

На одном из фото Шейк позирует в неоново-салатовом бикини и показала сияющее лицо без макияжа. В подписи рассказала и о своей бьюти-новинке, Которую использует. Это средства по уходу за кожей от калифорнийского бренда Alo Yoga.

Также модель показала, как позирует на пляже, хвастаясь своими длинными ногами, сфотографировала три сердца, которые сделала из песка, а также красивые пляжные пейзажи.

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Глядя на новые фото Шейк, так и хочется уехать к морю в какую-нибудь теплую страну. Кстати, многие звезды на рождественские каникулы так и буду делать.

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