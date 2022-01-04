Улетела на отдых: Сара Сампайо похвасталась фигурой в голубом бикини

Португальская модель Сара Сампайо показала, как проводит первые дни нового года.

Экс-"ангел" Victoria’s Secret опубликовала в блоге несколько фотографий в бикини и с друзьями и написала: "Лучший последний день года".

Сара запечатлена в бикини на фоне моря, на голове у модели черная панама, позировала Сампайо и стоя на фоне скал. У модели были распущены длинные волосы, а на лице совсем не было макияжа.

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Многие звезды встречали Новый год в теплых краях, а также отправились в путешествия в первые дни 2022 года. Ирина Шейк, например, показывала фото в бикини, а также красивые пейзажи на фоне моря.

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