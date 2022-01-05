Улетела на отдых: Жасмин Тукс в купальнике наслаждается каникулами в райском месте

Экс-"ангел" Victoria's Secret отдыхает на островах в Карибском море.
Жасмин Тукс с мужем Хуаном Давидом Борреро улетели в отпуск в теплые края. Пара находится на острове Сент-Джон, откуда Жасмин и делится фотографиями.
Звезда позировала на яхте, стоя в белом купальнике с принтом в виде фруктов, а также в белых вязаных шортах. Тукс запостила всего несколько снимков и не стала оставлять в подписи к ним ничего, кроме эмодзи солнца и волн.
(листайте фото вправо)
На другом фото модель показала кусочек пляжа и написала просто: "Рай".
Напомним, 2021 год для модели стал годом перемен. Она вышла замуж за исполнительного директора Snapchat и показывала красивые свадебные снимки в блоге.
Читайте также: