Улетела на отдых: Жасмин Тукс в купальнике наслаждается каникулами в райском месте

Улетела на отдых: Жасмин Тукс в купальнике наслаждается каникулами в райском месте

Экс-"ангел" Victoria's Secret отдыхает на островах в Карибском море.

Жасмин Тукс с мужем Хуаном Давидом Борреро улетели в отпуск в теплые края. Пара находится на острове Сент-Джон, откуда Жасмин и делится фотографиями.

Звезда позировала на яхте, стоя в белом купальнике с принтом в виде фруктов, а также в белых вязаных шортах. Тукс запостила всего несколько снимков и не стала оставлять в подписи к ним ничего, кроме эмодзи солнца и волн.

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На другом фото модель показала кусочек пляжа и написала просто: "Рай".

Напомним, 2021 год для модели стал годом перемен. Она вышла замуж за исполнительного директора Snapchat и показывала красивые свадебные снимки в блоге.

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