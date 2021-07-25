Улетела в отпуск: Эмили Ратажковски блеснула ягодицами на пляже

30-летняя Эмили Ратажковски отдыхает с семьей в Италии.

Модель уже успела поделиться несколькими первыми фотографиями, на которых позировала перед камерой в розовом платье с обнаженной спиной.

А также показывала снимки, на которых была сфотографирована с сыном Сильвестром на руках. Для малыша, который появился на свет 8 марта, это первое такое дальнее путешествие.

Эмили Ратажковски с сыном / Instagram Эмили Ратажковски

На новых снимках Ратажковски показала фигуру в купальнике от ее именного бренда @inamoratawoman. Модель стоит в воде спиной к камере на фоне огромной скалы. Эмили хвастается своими ягодицами и стройной фигурой.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

На фото с другого ракурса звезда запечатлена в топе нюдового цвета на широких бретельках, в любимых золотых серьгах в ушах и под большим салатовым зонтиком. Видимо фото снимали на пляже.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Также звезда показала снимок, где видно, как они с мужем наслаждаются отдыхом плавая на яхте. А их сын спит на специальном детском игровом коврике. Похоже, Эмили не собирается рассказывать подробности о своем долгожданном отпуске, но некоторые снимки все же публикует.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

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