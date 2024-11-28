Уложил волосы и надел костюм: самый сексуальный мужчина 2023 года - Патрик Демпси - на мероприятии

Актер прибыл в Европу, чтобы посетить открытие магазина.
Звезда медицинского сериала "Анатомия Грей" и фильма "Зачарованная" - 58-летний актер Патрик Демпси - прибыл в Испанию. В Барселоне состоялся фотоколл во время открытия нового бутика швейцарской часовой компании TAG Heuer.
Актер, которого в 2023 году издание People назвало самым сексуальным мужчиной года, надел по такому случаю стильный костюм серого цвета, который он сочетал с черной водолазкой и туфлями на шнурках.
Из украшений Патрик выбрал только обручальное кольцо и роскошные часы. Волосы актер уложил назад.
На мероприятие актер прибыл один, хотя у него большая семья - жена и три ребенка. Демпси уже много лет в браке с визажистом Джилл Финк. У пары трое детей — дочь Талула Файф и сыновья-близнецы Дэрби Гэйлен и Салливан Патрик.
А вот архивный кадр со свадьбы актер показал как-то на своей странице в Instagram.
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