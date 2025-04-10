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- Шоу-бизнес
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Уложила красивые седые волосы и надела лавандовое платье: актриса Хилари Бертон вышла в свет
Она выглядела очень ярко в этом коктейльном платье с воланом.
Сейчас актрисе Хилари Бертон уже 42 года и она практически не снимается в кино, однако одной из ее самых прорывных работ стала роль в подростковом сериале One Tree Hill, который в Украине транслировался под названием «Школа выживания». Это шоу выходило на экраны в 2003–2009 годах и сделало актеров, сыгравших в нем, звездами того времени.
На этой неделе Хилари совершила редкий выход в свет — посетила мероприятие AMC Networks Upfront в Нью-Йорке. Перед камерами она появилась в коктейльном лавандовом платье-бюстье.
Этот однотонный наряд идеально сидел на Хилари, а украшала его только волан спереди на юбке.
Образ актриса дополнила золотыми украшениями и аксессуарами, а также сделала макияж глаз тенями, которые соответствовали по цвету ее наряду. Также она уложила свои густые седые волосы в объемную прическу.
Мероприятие Хилари посетила с мужем — актером Джеффри Морганом. Они вместе еще с 2009 года и воспитывают двух детей.