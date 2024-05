Уложила седую челку в элегантную волну: Энди Макдауэлл на закрытии Каннского кинофестиваля

Звезда "Дня сурка" 66-летняя актриса Энди Макдауэлл посетила Канны. В этом году актриса вышла на красную дорожку 77-го Международного кинофестиваля.

В день закрытия мероприятия Энди продемонстрировала наряд роскошного кобальтового цвета - это было длинное платье со складками.

Также у этого однотонного наряда была длинная юбка и кейп-накидка на один бок, которая закрывала руку.

Энди Макдауэлл / Фото: Associated Press

От украшений в этом образе Энди отказалась, как и от яркого макияжа и маникюра. Она только сделала элегантную прическу - собрала свои роскошные седые волосы и уложила челку в элегантную волну.

Энди Макдауэлл / Фото: Associated Press

Днем ранее актриса пришла на показ фильма "Самый ценный груз" (The Most Precious of Cargoes) в гламурном платье с пайетками и бисером от Prada, которое также украшали необічніе широкие рукава. Волосі она в тот раз распустила.

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

