Улыбалась и делала вид, что все хорошо: Карла Бруни впервые вышла в свет после суда над ее мужем Николя Саркози

Карла Бруни / © Associated Press

Французская звезда — 57-летняя супермодель Карла Бруни — впервые вышла в свет после суда над ее супругом, экс-президентом Франции Николя Саркози. Политика приговорили к пяти годам тюрьмы.

Женщина посетила показ Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Креативный директор Энтони Ваккарелло презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Бруни была одета в горчично-желтое платье миди с нежными оборками, поверх которого она носила коричневую эко-шубу в стиле «жены мафиози» и блестящие черные виниловые сапоги. Ее образ дополняла лаконичная прическа и «невидимый» макияж.

Карла Бруни / © Associated Press

Напомним, во время суда Карла была с мужем. Пару сфотографировали, когда они покидали здание вместе.

Однако приговор оказался суровее, чем Саркози и Бруни ожидали — бывшего президента Франции, который занимал пост с 2007 по 2012 год, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тысяч евро. Его признали виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его предвыборной кампании Ливией. Избирательный штаб Саркози получил 50 млн евро, нарушив запрет на иностранное финансирование кампании, а в ответ французский политик должен был помочь диктатору Каддафи очистить репутацию и перестать быть изгоем на мировой арене.