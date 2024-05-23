Улыбалась и ела мороженое: известная модель Белла Хадид прогулялась по Каннам в двух новых платьях

Белла Хадид продолжает проводить время во Франции, где в рамках Каннского кинофестиваля посещает различные мероприятия и вечеринки. Остановилась она в отеле Martinez, возле которого ее уже не раз фотографировали.

В один из дней девушка покидала номер в белом платье необычного дизайна, поскольку на спине у него был асимметричный вырез с драпировкой. Ее образ был от Jacquemus, а дополнила она его голубой сумкой и босоножками креативного дизайна - они были двухуровневыми и с ремешками.

Также Хадид собрала волосы в гладкую прическу, надела солнцезащитные очки и несколько золотых украшений.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Затем она отправилась на прогулку в красном платье с ассиметричной юбкой. Сочетала она его с красными мюлями и тоже прической-пучком. В этому образе она сходила поесть мороженое на набережной.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Также Белла сходила на вечеринку, организованную брендом Chopard. Перед камерами она блистала в серебристом платье с голой спиной и кристаллами от бренда Dsquared2. Ее наряд был винтажным, поскольку является частью коллекции осень-зима 2006 года.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Белла Хадид / Фото: Associated Press

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