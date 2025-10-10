- Дата публикации
Улыбалась и обнимала сына-красавца: Элизабет Херли в гламурном платье появилась на церемонии
На этом мероприятии она получила одну из наград, а ее образ был гламурным и ярким.
Британская актриса Элизабет Херли вышла в свет в Лондоне — 8 октября она появилась на церемонии вручения премии Attitude Awards, где получила почетную награду.
В тот вечер звезда решила выйти на красную дорожку в розовом платье с халтером, которое было полностью расшито пайетками. Наряд украшали также складки на талии, глубокое V-образное декольте и высокий разрез на юбке. Образ эффектная звезда дополнила золотистым клатчем и босоножками на высоких каблуках, а также гламурным макияжем.
Компанию ей уже традиционно составил единственный сын — Дэмиан. Молодой человек надел на церемонию черные кожаные брюки и белую рубашку в богемном стиле, которую украшали рюши и вырез.