Улыбались и держались за руки: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые появились на публике после скандала

Джессика пришла поддержать мужа, чем подтвердила, что в их браке все хорошо.
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые появился на публике после выхода мемуаров своей бывшей девушки Бритни Спирс. Певец посетил премьерный показ мультфильма "Тролли. Группа в сборе", в котором озвучил один из персонажей, со своей женой Джессикой Бил.
Пара мило позировала фотографам, держалась за руки, улыбалась и обнималась.
Джастин позировал фотографам в наряде от Chanel, который состоял из черных брюк, футболки и укороченного стильного пиджака. Также он надел туфли от Tod's и завершил образ украшениями от Cartier.
Джессика же тоже оделась во все черное. В частности на актрисе была шелковая блуза с разрезами на рукавах и завязками на шее, а также мини-юбка с огромными пайетками. Свой лук она дополнила капроновыми колготками, сатиновыми туфлями от Le Silla, черным маникюром и украшениями с бриллиантами от Anita Ko.
Вероятно, это их появление на публике стало неким заявлением, что у них все хорошо. Ранее ходили слухи, что Тимберлейк и Бил переживают трудности в браке из-за якобы измены Джастина в 2019 году, а недавно пара опять оказалась в центре внимания из-за мемуаров Бритни Спирс, в которых она рассказала, что сделала аборт, когда была с ним в отношениях. По словам певицы, инициатором аборта был Тимберлейк.
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