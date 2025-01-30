Улыбались и обнимались: Хью Грант с коллегами представил романтическую комедию "Бриджит Джонс" в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня". На мероприятии появился актерский состав фильма, среди которых был и Хью Грант.

Хью Грант с коллегами / Фото: Associated Press

Актер снова выбрал для своего выхода деловой образ в классических цветах: черный костюм и белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. Обут он был в черные туфли.

Хью Грант / Фото: Associated Press

Хью Грант / Фото: Associated Press

Хью позировал на розовой дорожке вместе со своей женой Анной Эберштайн и главной героиней ленты Рене Зеллвегер. Они мило улыбались и обнимались перед фотографами.

Анна Эберштайн и Хью Грант / Фото: Associated Press

Хью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Эберштайн подчеркнула стройные ноги белым мини-платьем с бахромой, а Зеллвегер сияла в винтажном малиновом платье-футляре от Pierre Balmain.

Хью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Хью Грант и Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

О фильме:

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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