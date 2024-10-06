Улыбались и обнимались: красивая Ева Лонгория вывела 6-летнего сына на фотоколл в Париже

Актриса культового сериала "Отчаянные домохозяйки" - 49-летняя Ева Лонгория - вышла на фотоколл в Париже. Компанию актрисе составил ее единственный сын - 6-летний Сантьяго Энрике Бастон.

Они посетили мероприятие Global Gift Gala, которое прошло в одном из отелей Париже. Перед камерами она блистала в гламурном серебристом платье от Модного дома Oscar de la Renta.

Это было платье-бюстье с флорестичными мотивами и полупрозрачными и бежевыми вставками, которые создавали так называемый "голый" эффект.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила лаконичной прической, макияжем, серебристыми босоножками на каблуках и бриллиантовыми украшениями. Ее сын тоже надел стильный лук - черный костюм, рубашку и кроссовки. Вот только у маленького Сантьяго что-то случилось с рукой, ведь она у него была в гипсе.

Ева Лонгория с сыном / Фото: Getty Images

В столице Франции Лонгория проводит уже некоторое время, ведь посетила также Неделю моды, где появилась на шоу своей подруги Виктории Бекхэм, а также вышла на подиум в роскошном белом платье с декольте и разрезом от бренда Lever Couture.

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