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- Шоу-бизнес
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Улыбающаяся Элизабет Херли в купальнике с "хищным" принтом и глубоким декольте покаталась на лодке
Британская актриса порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха.
Элизабет Херли опубликовала в соцсети фото с морской прогулки на моторной лодке.
Актриса позировала в сплошном купальнике с «хищным» принтом своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Купальник имел металлическую фурнитуру в виде золотой цепочки и глубокое декольте, подчеркнувшее ее соблазнительный бюст.
Херли сделала взъерошенную укладку и надела на лицо массивные солнцезащитные очки в золотой оправе.
"Где-то за радугой, небо голубое. И мечты, о которых ты решаешься мечтать, действительно сбываются", - подписала снимок Лиз.
Напомним, Элизбет Херли показала фото в красном лифе и леопардовых стрингах.