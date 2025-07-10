Улыбающаяся Элизабет Херли в купальнике с "хищным" принтом и глубоким декольте покаталась на лодке

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли опубликовала в соцсети фото с морской прогулки на моторной лодке.

Актриса позировала в сплошном купальнике с «хищным» принтом своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Купальник имел металлическую фурнитуру в виде золотой цепочки и глубокое декольте, подчеркнувшее ее соблазнительный бюст.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли сделала взъерошенную укладку и надела на лицо массивные солнцезащитные очки в золотой оправе.

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"Где-то за радугой, небо голубое. И мечты, о которых ты решаешься мечтать, действительно сбываются", - подписала снимок Лиз.

Напомним, Элизбет Херли показала фото в красном лифе и леопардовых стрингах.