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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Улыбающаяся Элизабет Херли в купальнике с "хищным" принтом и глубоким декольте покаталась на лодке

Британская актриса порадовала фолловеров в Instagram новой фотографией с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в соцсети фото с морской прогулки на моторной лодке.

Актриса позировала в сплошном купальнике с «хищным» принтом своего бренда Elizabeth Hurley Beach. Купальник имел металлическую фурнитуру в виде золотой цепочки и глубокое декольте, подчеркнувшее ее соблазнительный бюст.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли сделала взъерошенную укладку и надела на лицо массивные солнцезащитные очки в золотой оправе.

"Где-то за радугой, небо голубое. И мечты, о которых ты решаешься мечтать, действительно сбываются", - подписала снимок Лиз.

Напомним, Элизбет Херли показала фото в красном лифе и леопардовых стрингах.

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