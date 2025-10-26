ТСН в социальных сетях

115
1 мин

Улыбающиеся красавицы: Лорен Санчес поздравила Кэти Перри с днем рождения совместными снимками

Супруга миллиардера поздравила певицу с 41-летием.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес и Кэти Перри

Лорен Санчес и Кэти Перри

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поздравила свою подругу Кэти Перри, с которой летала в космос, с 41-летием совместными снимками в Instagram.

Лорен Санчес и Кэти Перри

Лорен Санчес и Кэти Перри

На фотографиях, сделанных во время различных встреч, звездные женщины позировали улыбающиеся и красивые.

Лорен Санчес и Кэти Перри

Лорен Санчес и Кэти Перри

«С днем рождения, Кэти Перри! Люблю тебя до луны и обратно!», — подписала фото Лорен.

Напомним, Лорен Санчес продемонстрировала новый роскошный лук в пальто на голое тело.

