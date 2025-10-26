- Дата публикации
Улыбающиеся красавицы: Лорен Санчес поздравила Кэти Перри с днем рождения совместными снимками
Супруга миллиардера поздравила певицу с 41-летием.
Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поздравила свою подругу Кэти Перри, с которой летала в космос, с 41-летием совместными снимками в Instagram.
На фотографиях, сделанных во время различных встреч, звездные женщины позировали улыбающиеся и красивые.
«С днем рождения, Кэти Перри! Люблю тебя до луны и обратно!», — подписала фото Лорен.
