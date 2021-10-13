Улыбка не сходила с лица: Виктория Бекхэм в ярком луке приехала на шоу в Нью-Йорке

Улыбка не сходила с лица: Виктория Бекхэм в ярком луке приехала на шоу в Нью-Йорке

Дизайнер Виктория Бекхэм прилетела в Нью-Йорк.

Вчера Викки посетила телеканал ABC и шоу "Доброе утро, Америка" на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

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Дизайнер воспользовалась возможностью продемонстрировать свою новую коллекцию, надев желтые брюки из готовящейся к выпуску коллекции Pre-Spring/Summer, которая появится в продаже в ноябре. И дополнила яркие брюки с высокой талией, не менее насыщенным красным джемпером с черными вставками на рукавах. В руках Виктория держала салатовый клатч от Bottega Veneta и надела свои фирменные темные очки. Звезда зачесала свои локоны назад и выбрала макияж в натуральных оттенках.

Виктория Бекхэм / Getty Images

Викторию называют человеком, который редко улыбается на публике. Но на шоу "Доброе утро, Америка" дизайнер действительно много улыбалась, когда рассказывала о своем счастливом браке с Дэвидом Бекхэмом. Пара вместе уже 22 года и воспитывают четверых детей. Старший сын пары Бруклин в 2022 году планирует сыграть свадьбу.

Виктория Бекхэм / Getty Images

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