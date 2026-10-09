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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Ума Турман в платье-смокинге продемонстрировала стройные ноги на мероприятии в Нью-Йорке

Актриса в образе total black появилась на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ума Турман

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман посетила мероприятие Paramount+, посвященное 20-летию сериала «Декстер» и второму сезону «Декстер: Воскрешение». Мероприятие прошло в Нью-Йорке на площадке тематической музейной экспозиции Dexter 20th Anniversary Museum Experience.

Актриса появилась там в черном двубортном платье-смокинге длиной мини. Наряд имел приталенный крой и широкие атласные лацканы, которые образовывали глубокий V-образный вырез.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Образ Умы дополнили черные капроновые колготки и остроносые туфли на каблуках. В руке она держала небольшой прямоугольный черный клатч с металлической окантовкой. На шее у звезды сияло изящное бриллиантовое колье с небольшой подвеской, а на пальце — кольцо.

Турман сделала волнистую укладку, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр.

Напомним, Ума Турман на Неделе моды в Париже появилась в брюках-клеш и графитовом свитере с необычными рукавами.

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