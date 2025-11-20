Ума Турман воссоединилась с Квентином Тарантино на красной дорожке несмотря на давнюю ссору

Ума Турман и Квентин Тарантино / © Getty Images

Реклама

Актриса Ума Турман посетила мероприятие в Голливуде и одета была в особый наряд — желтую футболку, на которой она же и изображена. Также на ней была надпись «Убить Билла».

Футболку Ума сочетала с черными брюками, ботинками и кожаной курткой.

Ума Турман / © Getty Images

На красной дорожке к Турман также присоединился Квентин Тарантино. Они позировали обнявшись.

Реклама

Ума Турман и Квентин Тарантино / © Getty Images

Напомним, что после совместной работы над «Криминальным чтивом» и «Убить Билла» у Квентина и Умы Турман были непростые профессиональные отношения, которые стали еще более напряженными после того, как она получила травму в результате автомобильного трюка на съемочной площадке: Тарантино настоял, чтобы Турман лично проехалась на кабриолете для одной из сцен, однако автомобиль занесло, и он врезался в дерево.

Но, похоже, Ума простила режиссера и пара по-прежнему остается друзьями.

А воссоединились Тарантино и Турман ради крупного обновления для культовой игры Fortnite по мотивам боевика «Убить Билла». В основу сюжета ляжет вырезанная их фильма арка.