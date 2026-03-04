Умеет быть шикарной: Шарлиз Терон в черном ансамбле с чулками посетила Неделю моды

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон посетила Неделю моды в Париже и появилась на показе бренда Dior во время которого дизайнер Джонатан Андерсон представил коллекцию осень-зима 2026-2027.

Актриса выбрала эффектный ансамбль черного цвета, который включал кожаную мини-юбку, топ и длинный кейп с атласным бантом на шее. Также Терон надела капроновые чулки, культовые туфли с открытой пяткой, а ярким акцентом образа стали очки в зеленой оправе.

Напомним, что актриса и Dior сотрудничают уже более 20 лет, и Терон неоднократно подчеркивала, насколько много эти отношения значат для нее. Именно она снималась в культовой кампании J’adore, однако теперь ее сменила Рианна, которая снялась в невероятно эстетическом ролике для бренда.