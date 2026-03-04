ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

Умеет быть шикарной: Шарлиз Терон в черном ансамбле с чулками посетила Неделю моды

Актриса надела вещи, которые прекрасно подчеркивали ее длинные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон посетила Неделю моды в Париже и появилась на показе бренда Dior во время которого дизайнер Джонатан Андерсон представил коллекцию осень-зима 2026-2027.

Актриса выбрала эффектный ансамбль черного цвета, который включал кожаную мини-юбку, топ и длинный кейп с атласным бантом на шее. Также Терон надела капроновые чулки, культовые туфли с открытой пяткой, а ярким акцентом образа стали очки в зеленой оправе.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Напомним, что актриса и Dior сотрудничают уже более 20 лет, и Терон неоднократно подчеркивала, насколько много эти отношения значат для нее. Именно она снималась в культовой кампании J’adore, однако теперь ее сменила Рианна, которая снялась в невероятно эстетическом ролике для бренда.

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie