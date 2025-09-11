Умеет быть стильной: три новых повседневных лука от актрисы Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

Звезда и бывшая жена Тома Круза давно стала королевой уличной моды — она любит носить непринужденные образы, в которых часто фигурируют джинсы, оверсайз и удобная обувь, например, балетки или кроссовки. Также Кэти известна своим умением смешивать различные узоры и фактуры. В ее стиле часто присутствуют элементы семидесятых, а также 90-х и нулевых. Актриса явно не очень заморачивается относительно нарядов, но у нее даже для похода в магазин получается одеться интересно.

Сентябрь же звезда начала не изменяя себе — прогулялась по Нью-Йорку в трех нарядах, которые стоит взять на заметку.

Джинсы и жакет

Это был идеальный наряд, который подойдет для любого повода. Холмс сочетала свободные джинсы с необработанным краем штанин, водолазку и синий укороченный жакет с узором. Из аксессуаров актриса выбрала замшевые ботинки, вечернюю сумку с цепочкой и длинные серьги.

Кэти Холмс / © Getty Images

Тренч и балетки

Тренч уже давно стал базой, которая должна быть в гардеробе каждой. Кэти сочетала этот популярный предмет одежды с белой рубашкой и черными сатиновыми брюками. Также стилистики 70-х ее образу добавляли балетки, украшения и большая сумка винного цвета.

Кэти Холмс / © Getty Images

Теплый свитер и свободные брюки

Этот лук Кэти включал бордовый свитер с цифрами и черные брюки спортивного фасона, которые она сочетала с кроссовками. Из украшений она выбрала только любимые очки и колье на шее с камнями.

Кэти Холмс / © Getty Images