Умеет делать эффектные фото: Кайли Дженнер похвасталась образом в черном платье

Девушка эффектно позировала на улице.

Пока Трэвис Скотт полетел в Париж, чтобы посетить показ мужской коллекции Dior, в создании которой принимал участие, его возлюбленная Кайли Дженнер осталась в Калифорнии и продолжила свою работу. Девушка поделилась в Instagram кадром с новой сьемки.

На фото она позировала в черном макси-платье от бренда Bottega Veneta. Чтобы сделать образ более эффектным, она спустила одну бретельку и показала ярко-зеленое белье, которое сочеталось с ее обувью.

Волосы Кайли собрала, оставив несколько прядок, а на лице визажисты сделали ей красивый макияж в ее любимой нюдово-коричневой гамме.

Напомним, что недавно Кайли удивила поклонников, когда появилась на красной дорожке с отцом ее дочери Сторми Трэвисом Скоттом. Вместе они посетили 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Кайли и Трэвис расстались осенью 2019 года. По слухам, причиной их расставания стали измены музыканта. Несмотря на это, Кайли и Трэвис продолжали поддерживать отношения и вместе воспитывали дочь. Сейчас они якобы работают над воссоединением семьи.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

Читайте также: Нежилась на солнце: Кайли Дженнер опубликовала фото в вязаном купальнике

Кайли Дженнер хвастается луками (31 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку