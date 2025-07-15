Умеет привлечь внимание: беременная Рианна попала под прицел папарацци с обнаженным животом

Рианна / © Getty Images

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Певица и предпринимательница Рианна во время третьей беременности опять удивляет своими образами. Звезда всячески подчеркивает уже довольно большой живот разными обтягивающими нарядами, а также оголяет его с помощью топов.

После премьеры фильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе, в котором она озвучила Смурфетту, появилась на ужине в ресторане Giorgio Baldi в очень эффектном наряде. Это был ансамбль от Alaïa прет-а-порте осень-2025, который включал скульптурную длинную юбку расшитую пайетками и топ без рукавов, но с капюшоном. Рианна дополнила наряд остроносыми белыми туфлями-лодочками в тон, а также крупными бриллиантовыми серьгами и браслетами. На глазах у звезды были очки от солнца.

Рианна / © Getty Images

Напомним, что на премьере фильма Рианна продемонстрировала наряд коричневого цвета от Saint Laurent осень-зима 2025 прет-а-порте, который включал длинное платье с пышной юбкой и кожаную куртку.

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Рианна / © Associated Press

На фотоколл детского фильма Рианна вышла со своими сыновьями от рэпера A$AP Rocky — трехлетним Ризом и его двухлетним брата Риотом.

Рианна с детьми / © Associated Press

Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images