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- Шоу-бизнес
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Умеет привлечь внимание: беременная Рианна попала под прицел папарацци с обнаженным животом
Рианна в очередной раз доказала, что даже в период ожидания малыша нужно быть собой и наряжаться так, как хочется, как удобно.
Певица и предпринимательница Рианна во время третьей беременности опять удивляет своими образами. Звезда всячески подчеркивает уже довольно большой живот разными обтягивающими нарядами, а также оголяет его с помощью топов.
После премьеры фильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе, в котором она озвучила Смурфетту, появилась на ужине в ресторане Giorgio Baldi в очень эффектном наряде. Это был ансамбль от Alaïa прет-а-порте осень-2025, который включал скульптурную длинную юбку расшитую пайетками и топ без рукавов, но с капюшоном. Рианна дополнила наряд остроносыми белыми туфлями-лодочками в тон, а также крупными бриллиантовыми серьгами и браслетами. На глазах у звезды были очки от солнца.
Напомним, что на премьере фильма Рианна продемонстрировала наряд коричневого цвета от Saint Laurent осень-зима 2025 прет-а-порте, который включал длинное платье с пышной юбкой и кожаную куртку.
На фотоколл детского фильма Рианна вышла со своими сыновьями от рэпера A$AP Rocky — трехлетним Ризом и его двухлетним брата Риотом.