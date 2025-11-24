- Дата публикации
- Шоу-бизнес
- 137
- 1 мин
Умеет привлекать внимание: экс-"ангел" Victoria's Secret в шоколадном платье с вырезом до пупка позировала на церемонии
Леоми Андерсон эффектно выглядела на фэшн-событии.
Британская модель и экс-"ангел” Victoria’s Secret — Леоми Андерсон — посетила церемонию награждения Fashion Trust Arabia 2025 Awards в Национальном музее Катара.
Для своего появления она выбрала роскошный образ, в котором оказалась в центре внимания. На красавице было изысканное шоколадное фактурное платье со шлейфом от Vlora Mustafa.
Наряд имел халтер, глубокий вырез до пупка и высокий разрез спереди, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Леоми дополнила темно-коричневыми мюлями на шпильках. Она сделала гладкую прическу, макияж с блеском на губах и молочные маникюр и педикюр. Лук Андерсон завершила лаконичными золотыми украшениями.
Напомним, Леоми Андерсон в смелом образе появилась на премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне. Вместо верха у нее было украшение-бахрома из бисера.