Умеет привлекать внимание: экс-"ангел" Victoria's Secret в шоколадном платье с вырезом до пупка позировала на церемонии

Леоми Андерсон эффектно выглядела на фэшн-событии.

Леоми Андерсон

Леоми Андерсон / © Getty Images

Британская модель и экс-"ангел” Victoria’s Secret — Леоми Андерсон — посетила церемонию награждения Fashion Trust Arabia 2025 Awards в Национальном музее Катара.

Для своего появления она выбрала роскошный образ, в котором оказалась в центре внимания. На красавице было изысканное шоколадное фактурное платье со шлейфом от Vlora Mustafa.

Леоми Андерсон / © Getty Images

Леоми Андерсон / © Getty Images

Наряд имел халтер, глубокий вырез до пупка и высокий разрез спереди, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Леоми дополнила темно-коричневыми мюлями на шпильках. Она сделала гладкую прическу, макияж с блеском на губах и молочные маникюр и педикюр. Лук Андерсон завершила лаконичными золотыми украшениями.

Напомним, Леоми Андерсон в смелом образе появилась на премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Лондоне. Вместо верха у нее было украшение-бахрома из бисера.

