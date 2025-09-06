- Дата публикации
Умеет привлекать внимание нарядами: Блейк Лайвли впервые вышла в свет на фоне слухов о разводе
Актриса попала под прицел папарацци по пути на светское мероприятие.
После скандала с актером Джастином Бальдони, на которого Блейк подала в суд, мир заговорил о том, что проблемы у актрисы начались и в личной жизни. По слухам, Лайвли якобы на грани развода со своим мужем Райаном Рейнольдсом, от которого у нее четверо детей. Многие считают, что причиной проблем в браке стал скандал с Бальдони и публичный негатив, который обрушился на пару. Поводом для разговоров стало то, что 48-летний Райан впервые за много лет не поздравил жену с днем рождения публично. Кроме того, он удалил некоторые совместные фото с Блейк из своего профиля в Instagram.
Также пара в последнее время не появляется вместе, а 5 сентября Блейк Лайвли опять была одна, когда пришла на показ Glossy Pop в Институте технологий моды в Нью-Йорке. Звезда выглядела прекрасно и просто сияла. Она надела коричневый костюм от Huishan Zhang, который включал жакет с пуговицами и юбку со складками ниже колен.
Ее образ дополнили сапоги на каблуках от Christian Louboutin, выполненный в ретро-эстетике, ведь застегивались она на множество пуговиц, а также Блейк надела гламурный совершенной прозрачный топ с бисером и камнями, а в руке держала яркую и гламурную сумку от Chanel — одного из своих любимых брендов аксессуаров.
Свои красивые волосы звезда уложила в легкую волну на один бок, сделала макияж, а также ни один ее образ не обходится без украшений, поэтому она дополнила наряд множеством колец, колье-чокером и набором из трех брошек, которые прикрепила на лацкан жакета.
А пока Блейк проводит время в Нью-Йорке, ее муж отправился в Канаду на премьеру фильма John Candy: I Like Me, который представили в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Кстати, он тоже вышел в публике в коричневом костюме.