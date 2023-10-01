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Умеет удивлять: канадская супермодель Коко Роша появилась на публике в наряде диско шара

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Умеет удивлять: канадская супермодель Коко Роша появилась на публике в наряде диско шара

Коко Роша / Фото: Associated Press

Вероятно, в этом наряде она не могла сидеть, но внимания общественности привлекла однозначно.

35-летняя канадская супермодель Коко Роша появилась на светском мероприятии в Париже, которое проводилось изданием The Business of Fashion в рамках Недели моды.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

В отличии от других гостей мероприятия, которые пришли в гламурных платьях от именитых брендов, Коко отдала предпочтение нестандартному наряду - платью в виде диско шара.

Этот арт-объект был создан брендом Christian Cowan для коллекции весна-лето 2024 и в нем не было отверстий для рук.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

Дополнила звезда этот наряд сатиновыми туфлями на огромных платформах и каблуках, прической с собранными в пучок волосами, а также ярким макияжем глаз с блестками.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
566
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