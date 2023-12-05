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Умеет удивлять: Ким Кардашьян нарядила 12 елок у себя в ванной

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
475
Время на прочтение
1 мин
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Умеет удивлять: Ким Кардашьян нарядила 12 елок у себя в ванной

Ким Кардашьян нарядила 12 елок у себя в ванной / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда очередной раз удивила своих фолловеров в Instagram.

43-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян подошла к подготовке к Рождеству основательно. Она решила нарядить не одну, а целых 12 елок, и выбрала для этого необычное место – свою ванную комнату. Мерцающие елки размером до потолка расположились у окон ее особняка в Лос-Анджелесе.

Елки в ванной Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Елки в ванной Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Елки в ванной Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Елки в ванной Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

"Мое счастливое место", - написала Ким в сториз на фото с рождественскими деревьями.

Напомним, ранее Ким Кардашьян снялась в ретро-рекламе своего бренда. Звезда позировала в образе эффектной загорелой блондинки с ретро-макияжем, отдыхающей где-то на горнолыжном курорте.

Ким Кардашьян в промокампании Skims/instagram.com/skims/ / ©
Ким Кардашьян в промокампании Skims/instagram.com/skims/

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Дата публикации
Просмотры
475
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