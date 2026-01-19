Умер итальянский модельер Валентино Гаравани

Валентино Гаравани / © Associated Press

Реклама

Он основал Модный дом, названный его именем, вместе с Джанкарло Джамметти в 1960 году. Бренд довольно быстро обрел успех и начал сотрудничество со звездами Голливуда. Дизайны бренда носили актрисы, певцы и первые леди, в частности, обожала его Valentino Жаклин Кеннеди-Онассис.

В 1998 году основатели продали свой бренд группе HdP, которая впоследствии продала его группе Marzotto 2002 году. Валентино Гаравани оставался креативным директором бренда до 2007 года, пока не ушел на пенсию.

Валентино Гаравани / © Associated Press

Он вошел в историю как любитель красного цвета и романтический гений, который воплощал женские фантазии в элегантную реальность, которая превзошла их самые смелые мечты.

Реклама

«Я знаю, чего хотят женщины. Они хотят быть красивыми», — однажды сказал он.

«Валентино Гаравани сегодня умер в своей римской резиденции, в окружении близких и родных.

Прощание с покойным состоится в PM23 на площади Пьяцца Миньянелли, 23 в среду, 21 января, и в четверг, 22 января, с 11:00 до 18:00.

Похоронная церемония состоится в пятницу, 23 января, в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-е-деи-Мартири на площади Пьяцца делла Репубблика, 8 в Риме, в 11:00.»