Энтони Хэд / © Associated Press

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Умер британский актер Энтони Хэд, известный по роли наблюдателя Руперта Джайлза в американском телесериале «Баффи — победительница вампиров» и главного антагониста Руперта Мэнниона в сериале «Тед Лассо». Ему было 72 года.

Энтони Хэд / © Associated Press

О смерти звезды сообщили его дочери Эмили и Дейзи Хэд в заявлении для BBC. Они отметили, что их отец умер от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи.

«Было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми и воочию видеть влияние, которое он и его работа имели на многих. Мы знаем, как сильно его будет не хватать друзьям, коллегам и поклонникам проектов, в которых он участвовал — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно счастливым, что имел возможность работать вместе с такими исключительно талантливыми людьми, в таких замечательных постановках, в течение карьеры, которая длилась несколько десятилетий», — написали дочери актера в своем заявлении.

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Энтони Хэд / © Associated Press

Хэд также исполнил роль премьер-министра в комедийном скетч-сериале "Маленькая Британия" и Утера Пендрагона в фэнтезийно-приключенческом шоу "Мерлин".

Но его в большинстве своем признавали за работу на телевидении. Хэд начал свою карьеру в театре, сыграв в мюзикле Godspell в конце 1970-х годов. Позже он снимался в постановках "Chess", "Peter Pen" и "Rocky Horror Show Live". Прежде чем пробиться на экран, Энтони получил признание в Великобритании как звезда серии рекламных роликов Nescafé, транслировавшихся с 1987 по 1993 год.

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