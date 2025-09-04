Умер легендарный дизайнер одежды Джорджио Армани

Джорджио Армани / © Associated Press

Армани был абсолютной легендой моды и работал до последнего дня своей жизни. Он основал свою компанию Armani в 1975 году, которая впоследствии расширилась. К 2001 году Армани был признан самым успешным дизайнером итальянского происхождения и считается пионером моды, который одевал звезд для красных дорожек.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджио Армани», — говорится в заявлении компании. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, многочисленным и всегда новым реализуемым и начинающим проектам».