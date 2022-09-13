Умер Жан-Люк Годар: вспоминаем фото режиссера и его музы Анны Кариной

За годы своей длинной жизни Годар был лишь дважды женат, и оба его брака не продлились долго. Первой супругой кинорежиссера стала молодая датчанка, убежавшая во Францию от родителей и, конечно же, мечтающая стать актрисой - Ханне Карин Байер, взявшая в итоге псевдоним Анна Карина. В начале 60-х она приехала в Париж автостопом и сама выучила французский по фильмах.

Жан-Люк Годар и Анна Карина / Фото: Getty Images

С начинающей актрисой Годар познакомился неслучайно - он пригласил ее на пробы, увидев в рекламе. Девушка моментально запомнилась режиссеру, поскольку отказалась играть в его фильме "На последнем дыхании" обнаженной.

Их отношения начались на съемочной площадке, ведь Годар постепенно влюблялся в юную девушку, тогда Анне еще даже не было 20 лет, и ради него она бросила своего тогдашнего бойфренда. 1961 году Годар женился на актрисе, и всего она сыграла в шести его фильмах.

Жан-Люк Годар и Анна Карина / Фото: Getty Images

В 1967 году они развелись, но за эти годы успели стать любимцами публики и иконами французской "новой волны". По сути, эта пара благодаря своему короткому союзу стала символом 60-х, но также нельзя не учесть и факт того, что Карина позитивно влияла на творчество режиссера и была его музой, ведь его фильмы с ее участием получили наибольшее признание критиков.

Жан-Люк Годар и Анна Карина / Фото: Getty Images

Но за закрытыми дверями их брак больше походил на абьюз, ведь Годар стремился постоянно контролировать молодую жену, они часто сорились, он мог уехать от нее на долгое время без предупреждения, при этом требовал ее сниматься исключительно в его фильмах. Также в начале брака у Анны случился выкидыш, что пошатнуло и ее психику, и их отношения. За время этого брака актриса пыталась дважды покончить с собой. В конце концов Анна бросила режиссера, и, по ее словам, они больше не разговаривали друг с другом. Актриса также скончалась, ее не стало в 2019 году.

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