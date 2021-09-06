Жан-Поль Бельмондо: "профессионал", которого мы любили

Легендарный французский актер театра и кино скончался на 89-м году жизни. Вспоминаем интересные факты из его биографии.

Родился Жан-Поль Бельмондо 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен в творческой семье: отец актера был скульптором, мать – художницей. В детстве Жан-Поль был прехорошеньким, внешне он напоминал ангелочка и часто служил натурщиком для своего отца.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Родители водили ребенка по музеям, стараясь привить ему тягу к прекрасному, и изрядно в этом преуспели, но мальчик рос сорванцом, который часто устраивал драки с одноклассниками и тянулся не к учебе, а к футболу и боксу (Бельмондо был чемпионом Парижа по этому виду спорта). "Преподаватели не хотели видеть меня в школе, – вспоминал актер, – и в четырнадцать лет я пошел работать на производство. Но там я тоже не понравился, и начальство попросило отца забрать меня".

Выбирая профессию, колебался между спортом и искусством: "Мне всегда нравилось играть и никогда не хотелось стать господином, который что-то решает. Мне это неинтересно. Каждый должен заниматься своим делом на земле. Мое дело – быть актером". В семье вообще была тяга к искусству: брат Бельмондо, Ален, стал кинопродюсером, сестра Мюриель – актрисой.

Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Несколько лет работал в театре, не мечтая о кинематографе: "доброжелатели" уверяли будущую звезду, что с его "уродливой" внешностью – перебитым носом (привет от занятий боксом!) и вывороченными губами – на экране ему делать нечего.

В кино дебютировал в 1957 году, сыграв небольшую роль в фильме "Мольер".

В картине "Пешком, верхом и на машине" сыграл несколько эпизодов, но при монтаже они были вырезаны, поэтому на экранах кинотеатров зрители будущую звезду не увидели.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Славу Жан-Полю принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской "новой волны" — фильме "На последнем дыхании".

Он снимался в фильмах "Обманщики", "На двойной поворот", "На последнем дыхании", "Француженка и любовь", "Две женщины", "Чочара", "Леон Морен, священник", "Женщина есть женщина", "Знаменитые любовные истории", "Вор", "Картуш", "Обезьяна зимой", "Стукач", "Человек из Рио", "Сирена с "Миссисипи", "Борсалино", "Великолепный", "Чудовище", "Доктор Пополь", "Стависки", "Кто есть кто", "Игра в четыре руки", "Профессионал", "Одиночка", "Баловень судьбы", "Отверженные", "Свободное падение".

Жан-Поль Бельмондо / Getty Images/Fotobank

О феномене своей популярности говорил так: "Мой козырь – раскованность. Ощущение свободы пришло в профессию из моего характера".

Наибольший успех актеру принесли роли в боевиках, но Бельмондо неожиданно отказался от работ в фильмах этого жанра, сказав: "Я не хочу стать летающим дедушкой французского кино".

Долгое время актер сам выполнял все трюки, но после несчастного случая, произошедшего на съемках фильма "Ограбление" (он тогда упал с высоты), вынужден был в таких сценах уступить место каскадерам.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

В 2001 году актера госпитализировали с инсультом прямо с корсиканской дачи модели Летиции Каста, где он гостил. После этого Бельмондо месяц не мог говорить, его частично парализовало, он вынужден был ходить с тростью. А главное, не мог работать. На съемочную площадку Бельмондо вернулся в 2008 году (в то время ему исполнилось семьдесят четыре года), сыграв в фильме Франсиса Юстера "Человек и его собака". "Я сыграл почти сто ролей в кино и сорок – в театре, – сказал Бельмондо журналистам, – но на этих съемках был счастлив, как никогда. Этот фильм не похож на то, что я делал до сих пор".

Официально актер был женат два раза. От брака с танцовщицей Элоди Константен у актера трое детей – дочери Патришия (погибла во время пожара в 1994 году) и Флоренция и сын Поль. От брака с манекенщицей и балериной Натти Тардивель – дочь Стелла. У актера пятеро внуков. Никто из детей и внуков не пошел по стопам своего знаменитого отца и деда, но Бельмондо не терял надежды: "У меня есть внук, ему девять с половиной лет и он очень способный малый. Думаю, он будет сниматься в кино и играть в театре".

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

На вопрос о секрете долголетия, который журналисты часто задавали Бельмондо в преддверии его восьмидесятилетия, актер отвечал так: "Никакого секрета нет, я просто очень хочу прожить подольше. К тому же у меня нет дурных привычек: я никогда не пил, не курил, не принимал наркотики, зато много занимался спортом, а он помогает сохранить здоровье".

Романтические отношения связывали Бельмондо с Урсулой Андресс, Лаурой Антонелли и бельгийской моделью, бизнес-леди Барбарой Гандольфи.

Французы любя называют Бельмондо Бебелем.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Бельмондо отказался от французской кинопремии "Сезар", которую получил за роль в фильме "Баловень судьбы", потому что создавший статуэтку скульптор Сезар в свое время был в плохих отношениях с его отцом Полем Бельмондо. "Эта премия должна была называться не "Сезар", – сказал актер, – а "Ренуар".

В честь своего пятидесятилетия актер совершил прыжок с Эйфелевой башни.

Жан-Поль Бельмондо / Getty Images/Fotobank

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