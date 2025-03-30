ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
892
Время на прочтение
1 мин

Умер звезда фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

Актер ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен / © Associated Press

Звезда фильма «Поющие в терновнике» и сериалов «Доктор Килдер» и «Сегун» Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни 29 марта на Гавайях, где жил с конца семидесятых годов. Об этом изданию Variety сообщил публицист Харлан Болл.

Ричард Чемберлен / © Associated Press

Ричард Чемберлен / © Associated Press

Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

31 марта ему должно было исполниться 91 год.

Карьера Чемберлен началась в 1960-х годах. Он снялся более чем в 80 теле- и кинопроектах. Актер является трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" за роли в телесериалах. Ричард Чемберлен известен игрой в фильмах "Любители музыки" (The Music Lovers, 1971), "Три мушкетера" (The Three Musketeers, 1973), "Копи царя Соломона" (King Solomon's Mines, 1985), а также в сериалах «Сегун» (Shogun, 1980) и «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds, 1983).

Дата публикации
Количество просмотров
892
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie