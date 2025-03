Умер звезда фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен / © Associated Press

Звезда фильма «Поющие в терновнике» и сериалов «Доктор Килдер» и «Сегун» Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни 29 марта на Гавайях, где жил с конца семидесятых годов. Об этом изданию Variety сообщил публицист Харлан Болл.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

31 марта ему должно было исполниться 91 год.

Карьера Чемберлен началась в 1960-х годах. Он снялся более чем в 80 теле- и кинопроектах. Актер является трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" за роли в телесериалах. Ричард Чемберлен известен игрой в фильмах "Любители музыки" (The Music Lovers, 1971), "Три мушкетера" (The Three Musketeers, 1973), "Копи царя Соломона" (King Solomon's Mines, 1985), а также в сериалах «Сегун» (Shogun, 1980) и «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds, 1983).