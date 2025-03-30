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Умер звезда фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен
Актер ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Звезда фильма «Поющие в терновнике» и сериалов «Доктор Килдер» и «Сегун» Ричард Чемберлен скончался в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни 29 марта на Гавайях, где жил с конца семидесятых годов. Об этом изданию Variety сообщил публицист Харлан Болл.
Причиной смерти стали осложнения после инсульта.
31 марта ему должно было исполниться 91 год.
Карьера Чемберлен началась в 1960-х годах. Он снялся более чем в 80 теле- и кинопроектах. Актер является трехкратным обладателем премии "Золотой глобус" за роли в телесериалах. Ричард Чемберлен известен игрой в фильмах "Любители музыки" (The Music Lovers, 1971), "Три мушкетера" (The Three Musketeers, 1973), "Копи царя Соломона" (King Solomon's Mines, 1985), а также в сериалах «Сегун» (Shogun, 1980) и «Поющие в терновнике» (The Thorn Birds, 1983).