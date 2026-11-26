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Умерла первая немецкая супермодель Верушка — ей было 87 лет
Она опережала своё время и превращала свою внешность в инструмент искусства, что помогло ей стать одной из самых ярких фигур мировой моды 20 века.
Первая супермодель Германии Верушка фон Лендорф скончалась в возрасте 87 лет, сообщает издание BILD.
В 1960-х годах Верушка обрела мировую славу и стала одной из самых фотографируемых моделей мира. Её необычная внешность, экстравагантность и художественные эксперименты на десятилетия опережали своё время. Верушка была ростом 1,83 метра и всегда оставалась загадочной личностью, но за гламурным образом супермодели скрывалась драматическая история жизни.
Верушка родилась 14 мая 1939 года в Восточной Пруссии и выросла в семейном поместье — замке Штайнорт. Её отец, Генрих граф фон Лендорф-Штайнорт, был участником движения сопротивления Гитлеру и входил в состав заговора 20 июля 1944 года — попытки покушения на немецкого диктатора. После провала заговора его арестовали и 4 сентября 1944 года казнили в берлинской тюрьме Пльотцензее.
В то время Верушке было всего пять лет, но нацисты арестовали членов семьи, в частности, беременную мать, которую отправили в трудовой лагерь, а Веру и её сестёр поместили в детский дом СС.
После войны семья лишилась своего дома. Они жили в лагерях для беженцев и неоднократно переезжали. Верушка училась в разных школах. Сначала Вера мечтала стать художницей, изучала искусство и отправилась в Италию. Во Флоренции фотограф Уго Мулас обратил внимание на необычайно высокую молодую немку. Так началась её модельная карьера. Она отказалась от своего полного имени — Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф — и стала называть себя просто Верушка.
Настоящий прорыв произошёл в 1960-х годах, ведь тогда Верушка работала в Париже и Нью-Йорке, появлялась на обложках международного журнала Vogue, а в 1967 году украсила обложку американского журнала Life. Некоторое время она была одной из самых высокооплачиваемых моделей мира и также начала сниматься в кино, в частности, сыграла в фильме «Фотоувеличение» режиссёра Микеланджело Антониони, и тех нескольких минут на экране хватило, чтобы сделать её всемирно известной.
«Я никогда не понимала, почему у меня был такой успех. Всего две сцены и одна реплика — и я стала всемирно известной!» — вспоминала она.
Впоследствии Верушка начала активно сотрудничать с художниками и фотографами, экспериментировать с перевоплощениями, постановочными образами и боди-артом. Она превращала собственное тело в холст с помощью росписи и художественных композиций.
В середине 1970-х годов после конфликтов с тогдашней главной редакторшей американского Vogue Верушка отошла от традиционного модельного бизнеса, поскольку не хотела, чтобы её воспринимали лишь как красивую женщину, поэтому продолжила работать как художница, фотограф и перформанс-артистка.
В последние годы Верушка жила в уединении в Берлине, но до последних дней жизни поддерживала связи с молодыми художниками, что оставалось важной частью её жизни.
Верушка фон Лендорф скончалась дома, в окружении друзей и близких. Часть её творческого наследия была передана в Восточно-Прусский земельный музей в Люнебурге.