Умерла звезда культового мюзикла "Бриолин": рассказываем о самом эффектном луке актрисы

8 августа ушла из жизни британско-австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Начиная с 1992 года она боролась с раком молочной железы и довольно успешно, хотя он несколько раз и возвращался. Однако в результате болезни, которая уже перешла в 4-ю стадию, знаменитость умерла в своем доме в Калифорнии в возрасте 73 лет.

Оливия Ньютон-Джон / Фото: Associated Press

Прославилась Оливия благодаря роли в знаменитом мюзикле 1978 года "Бриолин", где сыграла с Джоном Траволтой. Образы актрисы в этой картине стали культовыми, особенно ее черный сексуальный костюм в финальной сцене.

Образ состоял из обтягивающих лосин, топа со спущенными плечами, косухи и красных мюли. По сценарию наряд символизировал перевоплощение скромной школьницы Сэнди в эффектную байкершу, которая сводит главного героя с ума.

Оливия Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

Именно в этом луке героиня поет с Траволтой хит 70-х You're The One That I Want.

Художником по костюмам в фильме выступил многократный номинант и лауреат на премию "Оскар" Альберт Вольски. Но не все вещи, предоставленные ним для фильма, были новыми, ведь знаменитым брюкам, которые Оливия надела в финале, было уже около двух десятков лет на момент съемок и на них была сломана молния.

Оливия Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

В 2019 году косуху и обтягивающие брюки продали на аукционе за 405700 долларов, и эта сумма вдвое превысила изначально ожидаемую выручку, сообщает BBC. Также на аукционе были выставлены другие предметы из фильма, в частности, оригинальный сценарий актрисы. Всего на том аукционе удалось собрала 2,4 миллиона долларов и часть из этих денег пошла на лечение рака Оливии, благодаря чему она еще прожила несколько лет. Имена покупателей не разглашались.

Оливия Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

