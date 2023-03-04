Умилили поклонников: муж, дети и скандальная невестка Виктории Бекхэм посетили ее модное шоу в Париже

3 марта в Париже состоялся показ осенне-зимней коллекции 2023-2024 прет-а-порте британского дизайнера Виктории Бекхэм. Поддержать Викторию на мероприятии пришли ее близкие друзья, клиенты, а также самые близкие - муж Дэвид и дети.

Клан Бекхэмов заметили папарацци после завершения шоу, когда они вышли на улицу. Особое внимание привлек экс-футболист Дэвид Бекхэм, поскольку шел за руку с их младшим ребенком - 11-летней дочерью Харпер.

Отец и дочь были в похожих образах, поскольку надели темные брючные костюмы и выглядели очень стильно. Харпер дополнила образ мини-клатчем от бренда своей знаменитой мамы. Также в кадр попал и Круз Бекхэм, он был одет в синий костюм с логотипом бренда матери.

Дэвид, Круз и Харпер Бекхэм, / Фото: Getty Images

Среди гостей шоу была также скандальная пара Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Некоторое время ходили слухи, что у девушки напряженные отношения со свекровью, но она все же появилась на показе и даже надела платье из коллекции Виктории - плиссированное платье с V-образным декольте, перчатки и сапоги на платформе.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Сама же Виктория отдала предпочтение лаконичному образу, сочетав широкие классические брюки-палаццо с водолазкой и ремнем. Единственный, кто пропустил показ был сын пары Ромео.

Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

На странице в Instagram дизайнер опубликовала также довольно милый снимок своей семьи и написала, что очень из всех любит.

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