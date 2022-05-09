Уничтожают и крадут: россияне разбомбили музей Сковороды, а крестница Путина Собчак присвоила его цитату

Теперь россияне будут носить вещи с цитатой украинского классика, музей которого в Харьковской области уничтожила их армия.

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак в прошлом году запустила собственную линию одежды с острыми фразами и логотипами своего шоу. В коллекции представлены трикотажные костюмы с худи и штанами, нижнее белье, спортивные вещи, но нас заинтересовало худи, которое продается сейчас на сайте россиянки за 7900 рублей (приблизительно 3525 гривен).

Сайт Ксении Собчак

Дело в том, что на нем вышита фраза "Мир ловил меня, но не поймал". На самом деле это выражение принадлежит знаменитому украинскому философу, педагогу и поэту Григорию Сковороде. Выражение "Світ ловив мене, та не впіймав…" написано на кресте над его могилой.

Сайт Ксении Собчак

Похоже, что журналистка и ее команда решили присвоить фразу знаменитого украинца и просто перевести ее на русский язык.

Сайт Ксении Собчак

Абсурд ситуации в том, что теперь россияне, благодаря Собчак, будут носить на груди слова легендарного украинца, музей которого 7 мая был полностью уничтожен прямым попаданием российской ракеты. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

Уничтоженный музей Григория Сковороды / Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Уничтоженный музей Григория Сковороды / Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Уничтоженный музей Григория Сковороды / Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Уничтоженный музей Григория Сковороды / Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

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