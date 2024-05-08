Уничтоженное платье: Оливье Рустен обрезал юбку наряда из песка певицы Tyla просто на Met Gala

Это платье вошло в историю этого мероприятия, но было совсем недолговечным.

Одним из самых необычных образов Met Gala 2024 стало платье 22-летней Tyla - исполнительницы из ЮАР. Девушка появилась на балу в Метрополитен-музее в наряде от Balmain из настоящего песка.

Tyla / Фото: Associated Press

Ателье Balmain разработало для платья уникальную технику аппликации, в которой использовался песок и микрокристаллы, прижатые непосредственно к ткани, сформированной по гипсовой модели лифа звезды. Платье без бретелек облегало каждый сантиметр тела певицы, а затем превращалось в шлейф "русалка" из органзы.

Однако наряд был хоть и впечатляющий, но очень неудобный - Tyla могла в нем только стоять. Чтобы подняться по лестнице или пройти по ковровой дорожке мероприятия, ей нужна была помощь.

Tyla / Фото: Getty Images

Соответственно, не смогла бы она в этом платье и сидеть, поэтому его создатель - Оливье Рустен - захватил с собой ножницы на Met Gala 2024 и просто там обрезал длинную юбку.

Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Tyla и Оливье Рустен / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Процесс преображения наряда он показал в Instagram.

Tyla и Оливье Рустен / фото: instagram.com/olivier_rousteing

Tyla и Оливье Рустен / фото: instagram.com/olivier_rousteing

Мини-версия наряда, которую Tyla носила оставшуюся часть вечера также порвалась и девушка вынуждена была поддерживать его рукавами.

Tyla / Фото: Getty Images

Также на своей странице модельер показал детали платья до того, как певица его надела.

Платье Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Платье Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Платье Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Опубликовал он и эскиз.

Платье Tyla / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Но Tyla была не единственная в наряде из песка, поскольку Оливье тоже надел подобное изделие, только на нем был топ с огромным лицом. Как и Tyla, он снял это песчаное произведение искусства из себя.

Оливье Рустен / Фото: Associated Press

Наряд Оливье Рустена / Фото: instagram.com/olivier_rousteing

Процесс обрезания подола:

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