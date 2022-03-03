Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures прекращают выпуск своих фильмов в кинотеатрах России

Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures прекращают выпуск своих фильмов в кинотеатрах России

Голливудские киностудии поддержали Украину.

Компания B&H Film Distribution, как официальный представитель голливудских студий Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures в Украине, заявила, что после полномасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства данные студии прекращают прокат своих фильмов на территории страны-агрессора.

"Морбиус", "Потерянный город", "Еж Соник 2", "Белфаст" и другие проекты этих студий пока не появятся в российских кинотеатрах.

B&H Film Distribution поддерживает целостность, независимость и свободу Украины!