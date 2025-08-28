Упала и сломала туфлю: с Энн Хэтэуэй случился несчастный случай на съемках "Дьявол носит Prada 2"

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

В Нью-Йорке продолжаются съемки фильма «Дьявол носит Prada 2» и актриса Энн Хэтэуэй опять оказалась под прицелом папарацци. Но в этот раз все обсуждают не наряд звезды, а несчастный случай, который с ней произошел.

Во время одной из сцен, когда Энн должна была выйти из здания с бутербродом в руке, она спускалась по ступенькам и упала. Этот момент, вероятно, не был продуман сценаристами — актриса действительно упала оступившись из-за чего сломала каблук на босоножках. Этот неприятный инцидент попал на видео, которое вы можете увидеть ниже.

Команда сразу же подбежала к Хэтэуэй, чтобы помочь, но актриса как настоящий профессионал: встала, показала, что с ней все хорошо и продолжила работу.

А относительно образа актрисы — то это новинка, которую мы ранее не видели. Энн была одета в клетчатый лонгслив и черную юбку со складками. Также на ней были очки с желтыми линзами, несколько украшений, на плече сумка от Coach, а также босоножки с пряжками, которые это падение не пережили.