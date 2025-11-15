- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Упала на подиуме и стала звездой: модель показала профессионализм во время дефиле и произвела фурор
С ней случилась неприятная ситуация, но она вышла из нее победительницей.
Во время Международной недели моды во Вьетнаме сезона осень-зима 2025 моделе Май Хоа выпала честь закрыть показ коллекции дизайнера Ха Линь Ту.
Однако с девушкой случилась неприятность — когда она спускалась по ступеньками поскользнулась и упала.
Но модель показала, что она настоящий профессионал своего дела. Май Хоа сохранила спокойствие и с непоколебимым выражением лица сделала сидя на полу эффектную позу, затем быстро встала и уверенно продолжила движение с гордым выражением лица.
Свое дефиле Май Хо завершила под бурные аплодисменты публике в зале.
Видео с моделью стало «вирусным» в Сети и многие были в восторге от того, как она вышла из сложной ситуации. Талант Май Хоа даже отметила супермодель Наоми Кэмпбелл, оставив ей комментарий поддержки.
Однако падение на подиуме — это не редкость. Иногда с известными моделями это случается из-за длинных платьев или неудобной обуви. Например, одним из самых известных было падение Наоми Кэмпбелл на шоу Vivienne Westwood в 1993 году.