Упала на подиуме и стала звездой: модель показала профессионализм во время дефиле и произвела фурор

Модель Май Хоа / фото: instagram.com/floralamia

Во время Международной недели моды во Вьетнаме сезона осень-зима 2025 моделе Май Хоа выпала честь закрыть показ коллекции дизайнера Ха Линь Ту.

Модель Май Хоа / фото: instagram.com/floralamia

Однако с девушкой случилась неприятность — когда она спускалась по ступеньками поскользнулась и упала.

Модель Май Хоа / фото: instagram.com/floralamia

Но модель показала, что она настоящий профессионал своего дела. Май Хоа сохранила спокойствие и с непоколебимым выражением лица сделала сидя на полу эффектную позу, затем быстро встала и уверенно продолжила движение с гордым выражением лица.

Свое дефиле Май Хо завершила под бурные аплодисменты публике в зале.

Видео с моделью стало «вирусным» в Сети и многие были в восторге от того, как она вышла из сложной ситуации. Талант Май Хоа даже отметила супермодель Наоми Кэмпбелл, оставив ей комментарий поддержки.

Однако падение на подиуме — это не редкость. Иногда с известными моделями это случается из-за длинных платьев или неудобной обуви. Например, одним из самых известных было падение Наоми Кэмпбелл на шоу Vivienne Westwood в 1993 году.