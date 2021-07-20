Упс: сексуальная Деми Роуз показала, как у нее развязался купальник на пышных ягодицах

Британская "Ким Кардашьян" показала новые сексуальные фото в купальнике.

Деми Роуз - настоящая искусительница. Она не перестает соблазнять своих фолловеров откровенными снимками в Instagram.

На этот раз модель показала, как у нее развязался купальник на ее пышных сексуальных ягодицах.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми также продемонстрировала, как выглядит этот купальник спереди – очень интересная экстравагантная модель, украшенная фурнитурой с камнями. Но сакцентировала внимание Роуз не на купальнике, а на своем большом бюсте, на котором застывает взгляд на пару минут так точно.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Деми продемонстрировала на камеру пышную грудь и ягодицы в слитном ярком боди с психоделическим принтом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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