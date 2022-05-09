Деды воровали: на пропагандистском канале РФ Бонни и Клайда записали во фронтовики

Снимок продемонстрировали на экране под песню "Если б не было войны".
9 мая в России на главном пропагандистском "Первом канале" прошел традиционный концерт под названием "Уроки истории", во время которого любимцы Кремля пели старые советские песни. Во время выступлений всех артистов на сцене было много танцоров в форме, а на огромном экране за их спиной демонстрировались черно-белые фотографии, которые, предположительно, должны были изображать советских граждан, которых разлучила Вторая мировая война.
Однако во время выступления певицы Зары на экране показали знаменитую на весь мир пару американских грабителей Бонни и Клайда, которые были убиты еще до начала Второй мировой войны, да еще и на другом континенте.
Урок истории удался!
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