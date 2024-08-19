Поставила точку: Сара Джессика Паркер закрывает свой обувной бренд

Актриса приняла сложное решения спустя десятилетие после того, как запустила бизнес с Джорджем Малкемусом.

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя Сара Джессика Паркер - сделала неожиданное заявления - она и ее команда приняли решение закрыть обувной бренд SJP by Sarah Jessica Parker.

Об этом сообщило издание WWD и согласно заявлению Паркер, бренд хотят закрыть уже этой осенью.

"После 10 ярких лет SJP by Sarah Jessica Parker принял трудное решение закрыть свои двери этой осенью. Команда SJP выражает огромную благодарность всем своим постоянным клиентам и сторонникам, а также всем, с кем они работали вместе", - говорится в заявлении бренда.

Причиной ликвидации бизнеса стала конкуренция. SJP просуществовал 10 лет и был сосредоточен на классических стилях, и сейчас столкнулся со значительной конкуренцией со стороны более известных лейблов и брендов, ориентированных на тренды. Но также, скорее всего, на падение продаж повлияла и цена, ведь за некоторые пары бренд хотел почки 600 долларов и позиционировал свою продукцию как ручную работу. Сейчас же на сайте действуют небывалые скидки и все туфли Паркер продает дешевле 25%.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Знаменитый магазин на Бликер-стрит в Нью-Йорке, будет открыт до 25 августа, а затем клиенты смогут продолжать совершать покупки только онлайн. Этот магазин находился всего в квартале от экранной квартиры Кэрри Брэдшоу в "Сексе в большом городе", что делало его туристическим направлением, но не помогло бизнесу даже это.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, что бренд Паркер запустила вместе со своим деловым партнером Джорджем Д. Малкемусом - он ранее был президентом бренда Manolo Blahnik USA. Именно этот бренд персонаж Сары Джессики - Кэрри Брэдшоу - желала больше всего, и именно туфли этой марки подарил ей Мистер Биг на помолвку.

Кэрри Брэдшоу / Фото: Giphy.com

Малкемус умер 16 сентября 2021 года, в своем доме в Нью-Йорке. Ему было 67 лет.

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