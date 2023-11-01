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Устроили гендер-пати: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой рассекретили пол будущего ребенка

Устроили гендер-пати: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой рассекретили пол будущего ребенка

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
5725
Время на прочтение
1 мин
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Устроили гендер-пати: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой рассекретили пол будущего ребенка

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Супруги узнали о поле ребенка во время гендер-пати.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк со своей беременной женой – моделью Дашей Хлистун – рассекретили пол будущего ребенка.

Супруги устроили гендер-пати в Канаде, где они сейчас живут. В Instagram они опубликовали видео.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / © Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Макс держал на руках их 2-летнюю дочь Ариану, а Даша в это время лопнула воздушный шарик, из которого посыпались голубые конфетти. Еще они разрезали торт, который тоже был голубым внутри. Так что у супругов родится мальчик.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / © Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / © Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / © Instagram Даши Хлистун
Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун

"Мы тебя очень сильно ждем", — подписали видео счастливые родители.

Напомним, Даша Хлыстун показала первые снимки дочери из детского сада.

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Дата публикации
Просмотры
5725
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