Устроили гендер-пати: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой рассекретили пол будущего ребенка

Супруги узнали о поле ребенка во время гендер-пати.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк со своей беременной женой – моделью Дашей Хлистун – рассекретили пол будущего ребенка.
Супруги устроили гендер-пати в Канаде, где они сейчас живут. В Instagram они опубликовали видео.
Макс держал на руках их 2-летнюю дочь Ариану, а Даша в это время лопнула воздушный шарик, из которого посыпались голубые конфетти. Еще они разрезали торт, который тоже был голубым внутри. Так что у супругов родится мальчик.
"Мы тебя очень сильно ждем", — подписали видео счастливые родители.
Напомним, Даша Хлыстун показала первые снимки дочери из детского сада.
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