Устроили шоу на стадионе: Влада Седан и Александр Зинченко рассекретили пол своего второго ребенка

Журналистка и жена украинского футболиста Александра Зинченко поделилась в Instagram видео, которое долго ждали все поклонники пары.

Влада Седан и ее муж Александр Зинченко приехали на стадион "Эмирэйтс Стэдиум" в Лондоне вместе с маленькой дочерью Евой, которой в августе исполнится два года. Там звездные супруги устроили целое шоу, чтобы узнать пол своего второго ребенка.

На стадионе соорудили специальный стенд, украшен голубыми и розовыми воздушными шарами и поставили маленькие ворота. Малышка Ева должна была ударить по мячу и попасть в ворота и тогда за спиной ее родителей в воздух взлетели розовые конфетти и дым. Таким образом стало известно, что Влада и Александр ждут вторую девочку.

Пара поделилась роликом, который был смонтирован под песню Бейонсе «Halo» на своих страницах в Instagram.

У Влады и Александра это, похоже, традиция, сообщать пол ребенка на стадионе. Во время первой беременности подобное шоу также устроили на главной футбольной арене Украины. А предложение Зинченко сделал своей тогда еще будущей жене также на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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